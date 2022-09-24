



ДТП с израильтянами в Грузии: сегодня в Израиль вернется еще один пострадавший

Страховая компания PassportCard готовится к вылету в Израиль с женщины 40 лет на борту, которая попала в ДТП в Батуми.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Застрахованную израильтянку госпитализировали в реанимационное отделение больницы в Грузии.

Спасательный рейс вылетит в 02:30 в Израиль. По прибытии пострадавшая женщина будет переведена в больницу "Хадасса Эйн-Керем".

"Вчера в полдень мы получили сообщение о серьезной аварии с большим количеством пострадавших в Грузии. Мы сразу же связались с застрахованными, легкораненым оказали помощь на месте, из-за чего госпитализация не потребовалась", - сказал гендиректор компании PassportCard Ронит Сегаль.

Еще один застрахованный госпитализирован в реанимацию одной из больниц в Грузии. В настоящее время готовится ее перелет на самолете скорой помощи в условиях интенсивной терапии.

"Позже пострадавшая вернется в Израиль в больницу Хадасса. Кроме того, мы находимся в контакте с министерством иностранных дел для любой дополнительной помощи, которая требуется", - сказано в заявлении.