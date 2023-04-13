



ДТП с израильскими туристами в Южной Корее: один пострадавший погиб

Один из пострадавших в результате аварии, в которую попал автобус с израильскими туристами в Южной Корее, скончался.



Напомним, что транспортное средство перевозило 33 израильских туриста в их отель в Суанбо, когда перевернулось на повороте. Водитель сказал полиции, что ДТП произошло из-за неисправной передачи.



По данным полиции, 11 человек с тяжелыми травмами доставлены в ближайшую больницу. Погибшим оказался израильтянин в возрасте около 60 лет. Он скончался в больнице.



Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило, что окажет необходимую поддержку пострадавшим израильтянам по запросу посольства в Сеуле.











