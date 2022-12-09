



ДТП под Реховотом: одна из раненых в критическом состоянии

Днем, 9 декабря, под Реховотом на шоссе 44 столкнулись два автомобиля.

В результате аварии пострадали четыре человека.

Среди пострадавших оказались две женщины в возрасте 50 и 61. Одна из них находится в тяжелом состоянии, вторая - в критическом.

Также пострадали двое мужчин в возрасте 64 и 30 лет. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшим первую помощь и экстренно эвакуировали их в больницы в Беэр-Яаков и в Реховоте.