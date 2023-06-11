



ДТП на востоке Израиля: девять пострадавших, один погибший

В субботу вечером пожарно-спасательные службы были вызваны на место дорожно-транспортного происшествия в Иорданской долине.



Авария с участием двух израильских автомобилей произошла на шоссе 90, в результате чего девять человек получили ранения и один человек погиб.



“Маген Давид Адом” (MDA) сообщил о девяти раненых, среди них двое — 10-летний мальчик и 20-летний молодой человек, которые находятся в тяжелом состоянии. Еще четверо получили травмы средней степени тяжести, еще трое — легкие травмы. На место отправлены вертолеты.



Ранее в субботу молодая женщина около 25 лет погибла в результате столкновения трех автомобилей на трассе 1.



В этом инциденте мужчина около 30 лет получил серьезные травмы, а мужчина около 25 лет получил травмы средней степени тяжести. Обоим оказали помощь на месте сотрудники “Маген Давид Адом” (MDA) и эвакуировали в медицинский центр “Хадасса Эйн Керем”.



После аварии обе полосы были перекрыты, полиция начала расследование.



