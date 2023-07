ДТП на территории школы в Лондоне: еще одна девочка борется за жизнь

Еще одна восьмилетняя девочка борется за свою жизнь после аварии на территории школы в Уимблдоне.



Как сообщалось ранее, другая девочка того же возраста скончалась от полученных травм на месте.



Женщина, находившаяся за рулем автомобиля, задержана. Около десяти человек были доставлены в больницы, еще 16-ти пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.



По данным британских СМИ, полиция подтвердила информацию о том, что вторая восьмилетняя девочка, пострадавшая в автомобильной катастрофе, находится в критическом состоянии. Жизни других раненых, в том числе семимесячной девочки, вне опасности.



Женщина-водитель после оказания первой помощи была освобождена под залог до конца месяца. Расследование продолжается. Виновная в аварии предстанет перед судом.





Wimbledon school crash: Governor of school 'profoundly affected by tragedy' https://t.co/RMS4JGeuCR pic.twitter.com/GWaFSvgbnm

Tributes and flowers left for girl, 8, killed in Wimbledon school car crash.



Read more: https://t.co/bn7nkc3FPo pic.twitter.com/9TTQb9Pxr1