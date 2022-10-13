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ДТП на шоссе 38: одна из пострадавших в тяжелом состоянии
13.10.2022 08:22 Александр Юзовский

ДТП на шоссе 38: одна из пострадавших в тяжелом состоянии

В ночь на 13 октября на шоссе №38 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. В результате происшествия пострадали шесть человек.

Известно, что все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения Иерусалима.

Сообщается, что одна из пострадавших, девушка примерно 20 лет, получила серьезную черепно-мозговую травму и находится в тяжелом состоянии.

Двое пострадавших в состоянии средней тяжести. Остальные получили легкие травмы.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

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