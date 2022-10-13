ДТП на шоссе 38: одна из пострадавших в тяжелом состоянии
В ночь на 13 октября на шоссе №38 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. В результате происшествия пострадали шесть человек.
Известно, что все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения Иерусалима.
Сообщается, что одна из пострадавших, девушка примерно 20 лет, получила серьезную черепно-мозговую травму и находится в тяжелом состоянии.
Двое пострадавших в состоянии средней тяжести. Остальные получили легкие травмы.
Полиция выясняет обстоятельства аварии.