



ДТП на шоссе 38: одна из пострадавших в тяжелом состоянии

В ночь на 13 октября на шоссе №38 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. В результате происшествия пострадали шесть человек.



Известно, что все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения Иерусалима.



Сообщается, что одна из пострадавших, девушка примерно 20 лет, получила серьезную черепно-мозговую травму и находится в тяжелом состоянии.



Двое пострадавших в состоянии средней тяжести. Остальные получили легкие травмы.



Полиция выясняет обстоятельства аварии.