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09.06.2023 14:36 Алина Груднева

ДТП на севере Израиля: четверо пострадавших

Днем, 9 июня, в районе мошава Кидмат-Цви на севере Израиля произошла автокатастрофа.

В результате аварии ранения разной степени тяжести получили четыре человека.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшим первую помощь, после чего их госпитализировали в больницу Зив.

Уточняется, что три человека получили легкие травмы. В свою очередь, 56-летняя женщина находится в состоянии средней степени тяжести. У нее травмированы грудь и конечности.
 

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