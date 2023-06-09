



ДТП на севере Израиля: четверо пострадавших

Днем, 9 июня, в районе мошава Кидмат-Цви на севере Израиля произошла автокатастрофа.



В результате аварии ранения разной степени тяжести получили четыре человека.



Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшим первую помощь, после чего их госпитализировали в больницу Зив.



Уточняется, что три человека получили легкие травмы. В свою очередь, 56-летняя женщина находится в состоянии средней степени тяжести. У нее травмированы грудь и конечности.

