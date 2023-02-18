



ДТП на Голанских высотах: один из шести раненых скончался

Тяжелораненый в результате сегодняшнего ДТП на Голанских высотах мужчина скончался от полученных травм.



По данным 12-го канала израильского ТВ, в результате столкновения трех автомобилей на шоссе 978 35-летний мужчина был зажат в одной из машин.



Его в бессознательном состоянии извлекли из ловушки. Прибывшие на место происшествия медики провели сердечно-легочную реанимацию, но, в конечном итоге, были вынуждены констатировать его смерть.



Среди остальных пяти пострадавших, тяжелые травмы получила молодая женщина в возрасте около 23 лет. Еще одна женщина того же возраста и 20-летний мужчина получили ранения средней степени тяжести. Двое других пострадавших, в том числе 3-летний малыш, получили легкие травмы.



Всех раненых в результате аварии после предоставления первой помощи доставили в больницу Зив в Цфате.





Ранее сегодня 40-летний мотоциклист погиб после того, как попал в автомобильную аварию с квадроциклом на дороге 869 недалеко от Гамлы в направлении Кнефа. Парамедики MDA Натаниэль Азулай и Лиам Шик Палас заявили: «Мотоциклист лежал на дороге на большом расстоянии от мотоцикла, без сознания и с мультисистемной травмой. Вместе с военно-медицинскими силами мы оказали ему медицинскую помощь и провели сложные и длительные реанимационные операции, но его ранение было критическим, и в конце концов нам пришлось констатировать его смерть. Водителю багги-квадроцикла, участвовавшему в аварии и получившему легкие травмы, оказывается помощь на месте", - говорится в сообщении.



