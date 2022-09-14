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ДТП между двумя грузовиками на севере: водитель в состоянии средней тяжести
14.09.2022 08:36 Евгения Маркова

ДТП между двумя грузовиками на севере: водитель в состоянии средней тяжести

Сегодня утром в 5:48 в 102-й центрпожарно-спасательной службы Северного округа поступило сообщение о ДТП, произошедшем между двумя грузовиками на 77-м шоссе в районе кибуца Сде Яаков. На место происшествия были направлены пожарные со станции Афула при содействии группы со станции Ноф-ха-Гилиль. По прибытии они обнаружили, что водитель бензовоза ранен и заблокирован в кабине.

Команда немедленно начали спасательные работы, чтобы перевести застрявшего водителя в "Маген Давид Адом", а другая команда устранила утечку топлива из грузовика, которая произошла в результате аварии.
 

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