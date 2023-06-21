



Друзы открыли огонь по полиции



Два человека тяжело ранены в ходе акции протеста на Голанах. Полиция: "Протестующие стреляли в полицейских".



Три демонстранта были ранены, двое из них тяжело, во время протеста друзов на Голанских высотах. Раненые были доставлены в больницу "Зив" в Цфате.



Один из них, мужчина в возрасте 20 лет, страдает от огнестрельного ранения. Полиция сообщила, что десятки протестующих пытались захватить полицейский участок и ресторан. По их словам, они бросали камни, прокалывали и колеса полицейских машин, пытались их поджечь - и даже стреляли боевыми патронами.

