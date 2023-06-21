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Друзы открыли огонь по полиции
21.06.2023 13:59 Аркадий Бочаровский

Друзы открыли огонь по полиции


Два человека тяжело ранены в ходе акции протеста на Голанах. Полиция: "Протестующие стреляли в полицейских".

Три демонстранта были ранены, двое из них тяжело, во время протеста друзов на Голанских высотах. Раненые были доставлены в больницу "Зив" в Цфате. 

Один из них, мужчина в возрасте 20 лет, страдает от огнестрельного ранения. Полиция сообщила, что десятки протестующих пытались захватить полицейский участок и ресторан. По их словам, они бросали камни, прокалывали и колеса полицейских машин, пытались их поджечь - и даже стреляли боевыми патронами.
 

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