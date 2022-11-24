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Друзы обещали убить похищенных палестинских рабочих
24.11.2022 12:58 Аркадий Бочаровский

Друзы обещали убить похищенных палестинских рабочих

Полиция начала расследование после похищения трех палестинцев в друзском поселении Ярка на севере страны. Расследуется подозрение о том, что существует связь нападением и похищением тела Тирана Феро вооруженными люди в городе Дженин. 

Около 03:00, 24 ноября в колл-центр полиции 100 поступило сообщение от трех жителей Хеврона о том, что в Ярке на них напали несколько человек. Палестинцы заявили, что те стреляли в воздух и заставили их сесть в автомобиль.

Палестинцев позднее обнаружили избитыми неподалеку от того места, где их похитили.
 




В видео, появившемся  в социальных сетях, сидит один из похищенных палестинцев, а похитители стоят рядом с ним и говорят: "Мы задержали вашего предателя, око за око". Палестинец  просит похитителей тела в Дженине вернуть его: "Если нет - они убьют меня".

На настоящий момент полиция не произвела никаких арестов в связи с похищением в Ярке.

 

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