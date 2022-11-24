



Друзы обещали убить похищенных палестинских рабочих

Полиция начала расследование после похищения трех палестинцев в друзском поселении Ярка на севере страны. Расследуется подозрение о том, что существует связь нападением и похищением тела Тирана Феро вооруженными люди в городе Дженин.



Около 03:00, 24 ноября в колл-центр полиции 100 поступило сообщение от трех жителей Хеврона о том, что в Ярке на них напали несколько человек. Палестинцы заявили, что те стреляли в воздух и заставили их сесть в автомобиль.



Палестинцев позднее обнаружили избитыми неподалеку от того места, где их похитили.



העסק מסתבך: על פי דיווחים ברשתות החברתיות מעזה ומרשתות של ארגונים דרוזיים: תושב ג'נין נחטף על ידי דרוזים, והוא מוחזק על ידם בשבי עד להחזרת גופתו של הדרוזי מג'נין.

בתיעודים: חטיפת תושב ג'נין, והשבוי הפלסטיני מבקש שישחררו את הגופה. pic.twitter.com/ZmL1VHc4lh — דוד קשת (@davidkeshe) November 24, 2022

В видео, появившемся в социальных сетях, сидит один из похищенных палестинцев, а похитители стоят рядом с ним и говорят: "Мы задержали вашего предателя, око за око". Палестинец просит похитителей тела в Дженине вернуть его: "Если нет - они убьют меня".На настоящий момент полиция не произвела никаких арестов в связи с похищением в Ярке.