



Друг Путина пострадал: Арестовали его роскошные автомобили за четверть миллиарда

Утром 5 октября полиция Германии провела рейд на вилле Алишера Усманова в баварском городке Роттах-Эгерн на берегу озера Тегернзее. Об этом сообщает BILD.

В числе силовиков были таможенники и сотрудники Центральной службы по исполнению санкций.



Конфискованы материальные ценности, в том числе роскошные автомобили, среди которых Mercedes Maybach S500, который стоит примерно 250 000 долларов. Их вывезли с территории виллы, где год назад уже проводили обыск.



Усманов поддерживает тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным и был внесен в санкционный список Европейского Союза после начала войны РФ против Украины. Его активы в ЕС были заморожены. В их числе три виллы, дебаркадер и яхта. Недвижимость в Роттах-Эгерне по-прежнему принадлежит олигарху, но он не может сдать её в аренду или продать.



Ранее Усманов оспорил санкции ЕС в суде. По данным Forbes, его состояние составляет 14,8 млрд долларов.