



Дроны ЦАХАЛа сбрасывают на активистов Хизбаллы вонючие воздушные шары



Утром 19 июля корреспондент телеканала Хизбаллы "Аль-Манар" Али Шуаиб сообщил, что на нескольких молодых ливанцев, находившихся у границы с Израилем в районе Метулы, были сброшены воздушные шары, от которых исходил неприятный запах.



Почти год боевики Хизбаллы издеваются над жителями Метулы и ослепляют их лазерами, когда те находятся на хребте Хамис вблизи поселения. Северное командование уже несколько месяцев ведет борьбу с этим феноменом. Теперь беспилотники "присоветуют" ливанских провокаторов веществом, похожим по запаху на тот, что идет от скунса.

