



Дроны атаковали энергообъекты в Смоленской области

Первый взрыв произошёл в Смоленском районе на газораспределительной станции около трёх часов ночи. Частично повреждено административное здание цеха № 3, пострадавших и пожара нет, сообщают российские телеграмм-каналы.



В данный момент проводится обследование газопровода на предмет обнаружения повреждений. На месте детонации обнаружена воронка метр на полтора и части БПЛА.



Второй взрыв произошёл на нефтеперерабатывающей станции "Транснефти" в два часа ночи в Починковском районе. Повреждена водяная ёмкость пожаротушения объёмом около 100 кубических метров. Предварительно, пострадавших и пожара нет. Охранник обнаружил воронку диаметром и глубиной 20 сантиметров.



Губернатор подтвердил информацию об атаке дронов в Смоленской области.



"Сегодня около 3 часов ночи двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет. Оперативные службы области работают на месте для устранения последствий", — сообщил Василий Анохин.



