



Дроны атаковали базу ЧВК "Вагнер" в Ливии

Рано утром, 30 июня, беспилотники нанесли удары по авиабазе на востоке Ливии, которая используется наемниками ЧВК "Вагнер".



Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на военного чиновника, который поделился информацией на условиях анонимности.



По данным AFP, дроны "неустановленного происхождения" нанесли удары по авиабазе Аль-Харруба.



"Там базируется ЧВК "Вагнер". Жертв нет", - сказал источник.



В свою очередь, источник в ливийском оборонном ведомстве сообщил Arabi21, что удар был нанесен купленными в Турции аппаратами Bayraktar Akıncı.