Дроны атаковали базу ЧВК "Вагнер" в Ливии
Рано утром, 30 июня, беспилотники нанесли удары по авиабазе на востоке Ливии, которая используется наемниками ЧВК "Вагнер".
Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на военного чиновника, который поделился информацией на условиях анонимности.
По данным AFP, дроны "неустановленного происхождения" нанесли удары по авиабазе Аль-Харруба.
"Там базируется ЧВК "Вагнер". Жертв нет", - сказал источник.
В свою очередь, источник в ливийском оборонном ведомстве сообщил Arabi21, что удар был нанесен купленными в Турции аппаратами Bayraktar Akıncı.