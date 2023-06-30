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Дроны атаковали базу ЧВК "Вагнер" в Ливии
30.06.2023 15:10 Алина Груднева

Дроны атаковали базу ЧВК "Вагнер" в Ливии

Рано утром, 30 июня, беспилотники нанесли удары по авиабазе на востоке Ливии, которая используется наемниками ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на военного чиновника, который поделился информацией на условиях анонимности.

По данным AFP, дроны "неустановленного происхождения" нанесли удары по авиабазе Аль-Харруба.

"Там базируется ЧВК "Вагнер". Жертв нет", - сказал источник.

В свою очередь, источник в ливийском оборонном ведомстве сообщил Arabi21, что удар был нанесен купленными в Турции аппаратами Bayraktar Akıncı.

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