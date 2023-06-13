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полиция рф
13.06.2023 16:30 Алина Груднева

Дрон с камерой рухнул на санаторий минобороны РФ

В понедельник, 12 июня, беспилотный летательный аппарат с камерой рухнул на санаторий министерства обороны РФ в Подмосковье.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что дрон упал на территории санатория "Марфинское" в Мытищах.

Аппарат заметил охранник во время обхода. По его словам, дрон зацепился за ветки деревьев и упал на землю. На место происшествия была вызвана полиция.

Беспилотник был изъят для дальнейшего изучения. Ведется розыск оператора.
 

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