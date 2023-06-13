



Дрон с камерой рухнул на санаторий минобороны РФ

В понедельник, 12 июня, беспилотный летательный аппарат с камерой рухнул на санаторий министерства обороны РФ в Подмосковье.



Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Уточняется, что дрон упал на территории санатория "Марфинское" в Мытищах.



Аппарат заметил охранник во время обхода. По его словам, дрон зацепился за ветки деревьев и упал на землю. На место происшествия была вызвана полиция.



Беспилотник был изъят для дальнейшего изучения. Ведется розыск оператора.

