



Дрон ЦАХАЛа потерпел крушение

В среду, 4 января, небольшой беспилотник Армии обороны Израиля потерпел крушение в северной части Иудеи и Самарии.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



В частности, рухнул дрон модели Skylark, который выполнял разведывательную миссию. Причина, по которой он потерпел крушение, устанавливается.



Обломки беспилотника были собраны солдатами Армии обороны Израиля. Речь идет о тактическом дроне-разведчике, созданном компанией Elbit Systems.



Миниатюрный беспилотный летательный аппарат может быть запущен одним или двумя людьми, в зависимости от модели, и транслировать видео в режиме реального времени.



