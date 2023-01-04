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Дрон ЦАХАЛа потерпел крушение
04.01.2023 21:36 Алина Груднева

Дрон ЦАХАЛа потерпел крушение

В среду, 4 января, небольшой беспилотник Армии обороны Израиля потерпел крушение в северной части Иудеи и Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В частности, рухнул дрон модели Skylark, который выполнял разведывательную миссию. Причина, по которой он потерпел крушение, устанавливается.

Обломки беспилотника были собраны солдатами Армии обороны Израиля. Речь идет о тактическом дроне-разведчике, созданном компанией Elbit Systems.

Миниатюрный беспилотный летательный аппарат может быть запущен одним или двумя людьми, в зависимости от модели, и транслировать видео в режиме реального времени.

 

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