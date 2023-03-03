



ДРГ в Брянской области: Путин созвал совещание, СК возбудил дело

Президент России Владимир Путин днем, 3 марта, начал оперативное совещание Совета безопасности РФ по факту вчерашнего инцидента в Брянской области.



"У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос - о мерах антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов", - такими словами он начал совещание.



Между тем, Следственной комитет РФ завел уголовное дело по факту вчерашнего происшествия в Климовском районе Брянской области.



По данным СК РФ, дело заведено по статьям о теракте, посягательстве на жизнь правоохранителей и уничтожении имущества.



Напомним, что в четверг в России днем объявили, будто "украинская ДРГ" проникла на территорию Брянской области, открыла огонь по гражданским и захватила людей в заложники. Ответственность за происшествие взял на себя "Русский добровольческий корпус".

