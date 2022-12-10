



Дрезден: полиция предполагает захват заложников в торговомй центре

В субботу полиция эвакуировала торговый центр и прилегающие районы в восточногерманском городе Дрезден из-за предполагаемого захвата заложников, говорится в заявлении полиции.



"Управление полиции Дрездена в настоящее время проводит операцию в центре Дрездена. Предыстория — подозрение на захват заложников", — говорится в заявлении полиции на официальном веб-сайте.



Немецкая ежедневная газета Bild сообщила, что вооруженный мужчина убил женщину, затем ворвался на местную радиостанцию ​​и открыл стрельбу, после чего скрылся в торговом центре, где взял в заложники нескольких человек.



Полиция не подтвердила эти подробности, но призвала горожан избегать центра города. Жителей и гостей Дрездена предупредили, что знаменитая рождественская ярмарка Striezelmarkt пока останется закрытой.

