



Драматический поворот: контрабандистов наркотика изнасилований отпустили домой



Хен Вольф, Давид Муса, Маоз Тапиро, Ориян Офек, Йордан Леви, Даниэль Ивги и Ян Гринберг, обвиняемые в контрабанде 40 кг “наркотика изнасилований” с Кипра в Израиль, были отпущены под домашний арест с электронными наручниками. Решение было принято после проверки службой пробации, которая изучила их опасность и решила, что они не представляют опасности для общества.



На данном этапе они отпущены с электронными наручниками до окончания судебного процесса, а позже будет рассмотрена возможность снятия наручников.



Решение об освобождении семерых под домашний арест без возражений со стороны прокуратуры было принято после того, как служба пробации проверила их опасность. В отзывах было указано, что члены сети не представляют опасности для общества, поэтому можно удовлетвориться полным домашним арестом и не держать их под стражей до окончания судебного процесса.



Адвокаты некоторых обвиняемых просили отпустить их без электронных наручников, обосновывая роль каждого из них в деле. Например, адвокат обвиняемой Оиян Офек утверждал, что она призналась в том, что ей приписывали во время следствия, и поэтому условия ее освобождения без электронных наручников должны быть смягчены. Прокуратура возразила на том основании, что Офек действительно призналась и разоблачила поведение сети, но спустя некоторое время отказалась от своих признаний.



Как уже упоминалось, судья Амит Махлис постановил, что на данном этапе все семеро будут отпущены под домашний арест в электронных наручниках, а примерно через два с половиной месяца служба пробации представит отзывы по этому вопросу, после чего будет принято решение. Судья также отметил, что если кто-то из обвиняемых нарушит условия домашнего ареста, он будет немедленно арестован.



Около двух месяцев назад семеро полетели отдельными рейсами на "отдых" на остров Пафос, во время которого они получили 40 литров “наркотика изнасилований”, которые они поместили в бутылки из-под чистящих средств, чтобы замаскировать контрабанду. Большой ошибкой членов сети стал выбор вернуться в Израиль тем же рейсом, не зная, что в Израиле их ждали следователи полицейского участка Яффо - и они были немедленно арестованы. Против семерых было выдвинуто обвинение в экспорте и импорте опасного вещества.

