



Драматическая погоня за бедуином-нарушителем на юге Израиля

Полиция все чаще задействует полицейский вертолет для борьбы с нарушителями правил дорожного движения в Израиле.



По данным 14 канала, один из таких инцидентов произошел на юге.



На шоссе 264 транспортное средство пересекло двойную сплошную линию. Это было замечено правоохранителями с полицейского вертолета. Пилот передал информацию полицейским, находящимся на земле, которые, в свою очередь, подали водителю сигнал остановиться. Подозреваемый слез с транспортного средства и скрылся в сторону открытой местности.



После непродолжительной погони он все же был пойман. Подозреваемый прятался во дворе дома в кибуце Шоваль. Полиция установила личность водителя, которым оказался 30-летний представитель бедуинской диаспоры из Арары в Негеве. Как выяснилось, он уже в третий раз управляет транспортным средством без водительских прав. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

