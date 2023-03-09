Драма в Рамат-Гане: спасен мужчина, пытавшийся спрыгнуть со здания
Офицеров израильского национального контртеррористического подразделения ЯМАМ в среду вечером вызвали в жилой дом в Рамат-Гане из-за того, что мужчина угрожал покончить жизнь самоубийством, прыгнув с 19-го этажа здания.
Пока одни офицеры вели беседы с ним, отвлекая его, другие поймали его на балконе, предотвратив самоубийство.
ימ"מ מציל אדם שאיים להתאבד בקפיצה מקומה 19 במגדל ברחוב אחד העם ברמת גן ,רמת השקמה pic.twitter.com/1SxgziJeo4— dudi dolev (@dudi_dolev) March 8, 2023