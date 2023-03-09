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Драма в Рамат-Гане: спасен мужчина, пытавшийся спрыгнуть со здания
09.03.2023 10:59 Наталья Богинская

Драма в Рамат-Гане: спасен мужчина, пытавшийся спрыгнуть со здания

Офицеров израильского национального контртеррористического подразделения ЯМАМ в среду вечером вызвали в жилой дом в Рамат-Гане из-за того, что мужчина угрожал покончить жизнь самоубийством, прыгнув с 19-го этажа здания.

Пока одни офицеры вели беседы с ним, отвлекая его, другие поймали его на балконе, предотвратив самоубийство. 

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