



Драма в Рамат-Гане: спасен мужчина, пытавшийся спрыгнуть со здания

Офицеров израильского национального контртеррористического подразделения ЯМАМ в среду вечером вызвали в жилой дом в Рамат-Гане из-за того, что мужчина угрожал покончить жизнь самоубийством, прыгнув с 19-го этажа здания.



Пока одни офицеры вели беседы с ним, отвлекая его, другие поймали его на балконе, предотвратив самоубийство.