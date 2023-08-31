



Драма с убийством экс-депутата в России обросла новыми деталями

Полиция задержала российского продюсера Гранта Палагаева по подозрению в убийстве бывшего депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева.



По данным Telegram-канала Baza, он пытался отмести от себя подозрения, специально ранив себя в плечо, чтобы выглядеть, как потерпевший.



Напомним, что Гамзаев был застрелен дома у продюсера в Подмосковье, куда приехал на вечеринку. По версии следствия, Палагаев выстрелил жертве в голову из "Глока 17", после чего ранил себя, а пистолет вставил в руку погибшему.



После этого он сообщил об убийстве полиции, сказав, что был без сознания после того, как его ранил экс-депутат, потому понятия не имеет, кто того застрелил. Продюсера, находящегося в больнице, арестовали на два месяца.

