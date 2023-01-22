



Драма на рейсе El Al: самолет не смог приземлиться - и вернулся в Израиль





Драма на рейсе El Al: самолет не смог приземлиться - и вернулся в Израиль





Рейс авиакомпании El Al, вылетевший из Израиля в Болгарию, был вынужден вернуться назад незадолго до посадки в пункте назначения из-за сильного ветра, дующего в этом районе: "Безопасность наших пассажиров и экипажей превыше всех других соображений".



Рейс авиакомпании El Al, вылетевший 18 января из Израиля в столицу Болгарии Софию, был вынужден вернуться назад незадолго до посадки в пункте назначения. Об этом сообщает "Исраэль Ха Йом". Согласно сообщению, в разговоре с представителями El Al они объяснили, что самолет компании, который уже почти прибыл в Софию, попал в зону с сильным ветром, и пилоты поняли, что им будет трудно приземлиться в такую погоду.



На этом этапе пилоты начали рассматривать возможные варианты, среди которых была посадка в районе, близком к месту назначения, и отказ от обратного пути в Израиль, но они поняли, что даже там сильный ветер не позволит им безопасно посадить самолет, поэтому они решили вернуть самолет в аэропорт Бен-Гурион, незадолго до того, как он уже приземлился в пункте назначения. Пассажиры рейса были переведены в гостиницу в Тель-Авиве. В то же время пассажиры, которые должны были лететь из Софии в Тель-Авив, были размещены израильской авиакомпанией в гостиницах болгарской столицы.