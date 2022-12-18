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Драки на дорогах: арестован житель Тайбе
18.12.2022 12:09 Алина Груднева

Драки на дорогах: арестован житель Тайбе

По подозрению в нападении на водителя в Раанане арестован 42-летний житель Тайбе.

 
Об этом сообщила полиция 18 декабря.
 
По версии следствия, на дороге завязалась драка между двумя водителями. Одному из них потребовалась медицинская помощь.
 
Напавший водитель скрылся с места происшествия. Через некоторое время он был арестован. 
 
Срок его содержания под стражей продлено до завтра. 19 декабря мужчина предстанет перед судом, где будет обсуждаться возможность продления его ареста.

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