



Драка в лагере беженцев Шуафат: один погибший, трое серьезно ранены

Молодой человек в возрасте 22 лет был зарезан в лагере беженцев Шуафат.



Еще трое человек, в том числе 14-летний мальчик, получили серьезные ножевые ранения в лагере. Бригады MDA эвакуировали раненых в тяжелом состоянии в больницы "Шааре-Цедек" и "Хадасса" в Иерусалиме и помогли еще четырем пострадавшим добраться до близлежащего блокпоста на улице Анатот.



Предварительное расследование полиции указывает на криминальную подоплеку инцидента.