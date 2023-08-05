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Драка в лагере беженцев Шуафат: один погибший, трое серьезно ранены
05.08.2023 07:38 Евгения Маркова

Драка в лагере беженцев Шуафат: один погибший, трое серьезно ранены

Молодой человек в возрасте 22 лет был зарезан в лагере беженцев Шуафат.

Еще трое человек, в том числе 14-летний мальчик, получили серьезные ножевые ранения в лагере. Бригады MDA эвакуировали раненых в тяжелом состоянии в больницы "Шааре-Цедек" и "Хадасса" в Иерусалиме и помогли еще четырем пострадавшим добраться до близлежащего блокпоста на улице Анатот.

Предварительное расследование полиции указывает на криминальную подоплеку инцидента.

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