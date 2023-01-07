



Драка в Бат-Яме: один человек в тяжелом состоянии

В субботу, 7 января, на улице Ротшильд в Бат-Яме произошла драка, в результате которой был тяжело ранен 50-летний мужчина.



Прибывшие на место происшествия медики оказали ему первую помощь и эвакуировали его в больницу с проникающим ранением.



"Раненый сидел на скамейке, он был в сознании с проникающим ранением. Мы оказали ему медицинскую помощь, включая остановку кровотечения и перевязку, и эвакуировали его в больницу", - сообщили в MDA.



По словам медиков, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Еще один раненый, 40-летний мужчина, получил легкие травмы.