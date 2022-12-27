



Драка после паломничества в Умань: 150 израильтян сняты с рейса

Около 150 израильтян были сняты вчера с рейса Air Moldova, который должен был лететь из Кишинева в Тель-Авив.



Израильтян силой вывели из самолета после того как в самолете начались беспорядки и пилоту пришлось вызвать полицию. Большинство пассажиров возвращались из Умани после посещения могилы раввина Нахмана в праздник Хануки. Из-за войны в Украине хасиды, приезжающие на могилу раввина, летят в Молдову, а оттуда на автобусах и такси добираются до Умани.



Согласно рассказам пассажиров, большинство из них уже сели в самолет, и тут выяснилось, что на билетах значатся два пассажира с одинаковыми именами. Экипаж самолета приказал этим двоим покинуть самолет, чтобы выяснить, как такое могло произойти, после чего ситуация начала выходить из-под контроля.



"Пассажиры не понимали, что от них хотят", - говорит один из пассажиров, ставший свидетелем инцидента. "Они отказывались выходить из самолета и требовали объяснений от экипажа. К ним постепенно присоединились другие пассажиры, которые добрались до кабины пилотов и стали кричать на бортпроводников. Между экипажем и некоторыми из пассажиров началась драка, и пилот, почувствовав угрозу, вызвал полицию".



Полиция, поднявшаяся на борт самолета, потребовала, чтобы пассажиры покинули самолет. Разгневанные пассажиры вышли из самолета и продолжили спорить с представителями местной авиакомпании. "Полицейские начали избивать некоторых пассажиров и выдворять их из самолета. Были пассажиры, которые не хотели выходить", - рассказал Р., пассажир, находившийся в самолете. "В самолете были семьи, дети, пожилые люди и инвалиды. Очень жаль, что полиция так себя повела, если была ошибка при покупке билетов или идентификации пассажиров, это не проблема всех пассажиров".



После того, как пассажиры вышли из самолета, они фактически застряли в аэропорту, и теперь им приходится ждать рейса, который вылетит из Кишинева только в четверг, а некоторые из них спят в аэропорту. Они наняли адвоката, чтобы он помог им получить ответы от руководства авиакомпании. "Они спали на полу в аэропорту без еды и воды. Авиакомпания нас бросила", - возмущались некоторые из пассажиров. "Это стыд и позор, как вели себя по отношению к нам полиция и представители компании".

