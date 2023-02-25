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Массовая драка между фанатами Маккаби Хайфа и Бейтар
25.02.2023 17:47 Евгения Маркова

Массовая драка между фанатами Маккаби Хайфа и Бейтар

Некоторое время назад на парковке "Кастра", прилегающей к стадиону "Сами Офер", где сегодня вечером состоится футбольный матч между этими двумя командами, произошла драка с участием десятков человек, между болельщиками Бейтар Иерусалим и болельщиками Маккаби Хайфа, сообщил Israel Hayom.

В ходе драки один болельщик получил травмы в результате наезда автомобиля, а другой - ножевые ранения.

По данным медицинских источников, состояние обоих определяется как легкое.

Полиция арестовала 4 человек, участвовавших в драке.

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