



Массовая драка между фанатами Маккаби Хайфа и Бейтар

Некоторое время назад на парковке "Кастра", прилегающей к стадиону "Сами Офер", где сегодня вечером состоится футбольный матч между этими двумя командами, произошла драка с участием десятков человек, между болельщиками Бейтар Иерусалим и болельщиками Маккаби Хайфа, сообщил Israel Hayom.



В ходе драки один болельщик получил травмы в результате наезда автомобиля, а другой - ножевые ранения.



По данным медицинских источников, состояние обоих определяется как легкое.



Полиция арестовала 4 человек, участвовавших в драке.