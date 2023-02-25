Массовая драка между фанатами Маккаби Хайфа и Бейтар
Некоторое время назад на парковке "Кастра", прилегающей к стадиону "Сами Офер", где сегодня вечером состоится футбольный матч между этими двумя командами, произошла драка с участием десятков человек, между болельщиками Бейтар Иерусалим и болельщиками Маккаби Хайфа, сообщил Israel Hayom.
В ходе драки один болельщик получил травмы в результате наезда автомобиля, а другой - ножевые ранения.
По данным медицинских источников, состояние обоих определяется как легкое.
Полиция арестовала 4 человек, участвовавших в драке.