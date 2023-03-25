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Драка на ливанской границе: новые подробности
25.03.2023 13:54 Алина Груднева

Драка на ливанской границе: новые подробности

Появились первоначальные данные расследования драки на ливанской границе, произошедшей между гражданским, находившимися в отпуске военнослужащими из 202-го батальона парашютно-десантной бригады и силами ЦАХАЛа.

Об этом сообщает Ynet.

Уточняется, что военные, находящиеся в отпуске, отказались представиться бойцам ЦАХАЛа, патрулировавшим границу. После того, как один из пассажиров автомобиля показал бойцам документ, началась словесная перепалка, переросшая в драку.

Не обошлось без бросания камней, один из которых попал в солдата. Другой боец выстрелил в воздух, почувствовав угрозу для жизни.

По данным Армии обороны Израиля, никого из причастных к драке не отстранили. Расследование продолжается.

Напомним, что в результате драки трое военнослужащих были легко ранены. Их госпитализировали.
 

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