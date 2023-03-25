



Драка на ливанской границе: новые подробности

Появились первоначальные данные расследования драки на ливанской границе, произошедшей между гражданским, находившимися в отпуске военнослужащими из 202-го батальона парашютно-десантной бригады и силами ЦАХАЛа.



Об этом сообщает Ynet.



Уточняется, что военные, находящиеся в отпуске, отказались представиться бойцам ЦАХАЛа, патрулировавшим границу. После того, как один из пассажиров автомобиля показал бойцам документ, началась словесная перепалка, переросшая в драку.



Не обошлось без бросания камней, один из которых попал в солдата. Другой боец выстрелил в воздух, почувствовав угрозу для жизни.



По данным Армии обороны Израиля, никого из причастных к драке не отстранили. Расследование продолжается.



Напомним, что в результате драки трое военнослужащих были легко ранены. Их госпитализировали.

