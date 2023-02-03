



Драка между военнослужащими: офицеры будут уволены

ЦАХАЛ опубликовал выводы расследования инцидента, приведшего к драке между командованием спецназа "Иегуда" и солдатами и офицерами 51-го батальона бригады "Голани" на заставе Харсина, которое было представлено вчера начальнику штаба ЦАХАЛа, генерал-майору Герци Халеви.



Следствие показывает, что между офицерами, командирами и бойцами на заставе произошел "инцидент словесного и физического насилия". Событию предшествовала ссора между командирами 51-го батальона "Голани" и командирами региональной бригады "Иегуда". Командир Центрального командования пришел к выводу, что это серьезный и позорный инцидент, который противоречит духу и ценностям ЦАХАЛа, особенно когда речь идет о командирах и офицерах.



По результатам расследования было принято решение о нескольких шагах:



Командиру бригады "Иегуда" будет предписано инициировать процедуру увольнения заместителя командира бригады.



Также будет снят с должности заместитель командира 51-го батальона бригады "Голани".



Предписание отменяет назначение командира роты С в 51-м батальоне "Голани", и он не будет переведен на командную должность.



Заместитель командира роты, РСП и бойцы, причастные к инциденту, будут привлечены к дисциплинарной ответственности их командирами.



Начальник штаба генерал-майор Герци Халеви пояснил, что "это серьезный и экстремальный инцидент, во время которого имели место насильственные действия с участием командиров и солдат. ЦАХАЛ обладает огромной властью для защиты Государства Израиль, в наших рядах нет места насильственным действиям. Этот инцидент - серьезный моральный провал армии.

