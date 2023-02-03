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Драка между военнослужащими: офицеры будут уволены
03.02.2023 12:37 Евгения Маркова

Драка между военнослужащими: офицеры будут уволены

ЦАХАЛ  опубликовал выводы расследования инцидента, приведшего к драке между командованием спецназа "Иегуда" и солдатами и офицерами 51-го батальона бригады "Голани" на заставе Харсина, которое было представлено вчера начальнику штаба ЦАХАЛа, генерал-майору Герци Халеви. 

Следствие показывает, что между офицерами, командирами и бойцами на заставе произошел "инцидент словесного и физического насилия". Событию предшествовала ссора между командирами 51-го батальона "Голани" и командирами региональной бригады "Иегуда".  Командир Центрального командования пришел к выводу, что это серьезный и позорный инцидент, который противоречит духу и ценностям ЦАХАЛа, особенно когда речь идет о командирах и офицерах. 

По результатам расследования было принято решение о нескольких шагах:

Командиру бригады "Иегуда" будет предписано инициировать процедуру увольнения заместителя командира бригады.

Также будет снят с должности заместитель командира 51-го батальона бригады "Голани".

 Предписание отменяет назначение командира роты С в 51-м батальоне "Голани", и он не будет переведен на командную должность.

Заместитель командира роты, РСП и бойцы, причастные к инциденту, будут привлечены к дисциплинарной ответственности их командирами.

Начальник штаба генерал-майор Герци Халеви пояснил, что "это серьезный и экстремальный инцидент, во время которого имели место насильственные действия с участием командиров и солдат. ЦАХАЛ обладает огромной властью для защиты Государства Израиль, в наших рядах нет места насильственным действиям. Этот инцидент - серьезный моральный провал армии.
 

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