



Драка и пальба на вилле в Акко выдали гигантскую сделку с наркотиками



Драка и стрельба в Акко, повлекли за собой раскрытие сделки по продаже наркотиков на миллионы шекелей.



Обвинения были предъявлены 11 лицам, причастным к сделке с наркотиками и драке, произошедшей в доме одного из них.



В окружной суд Хайфы были поданы два обвинительных заключения против одиннадцати человек, вовлеченных в сделку по продаже наркотиков в Акко и драку с участием нескольких человек, которая произошла на вилле одного из них. Обвиняемые отец и сын проживали на вилле и привезли партию 120 кг каннабиса на грузовике.



На видео, опубликованном 12-м каналом видно, как в течение нескольких минут обвиняемые собирали пакеты с наркотиками, складировали их во дворе, а затем принесли опасную добычу в дом. Однако через несколько часов, по неясным для полиции причинам, в дом ворвалась группа мужчин, и они потребовали отдать наркотики стоимостью в миллионы шекелей.



С дубинками и оружием члены отряда ворвались на виллу и атаковали отца, который находился у него дома, и с этого момента инцидент становится еще более жестоким. Младший сын хотел защитить отца и поэтому пошел в укромный угол во дворе дома, достал пистолет и передал его своему двоюродному брату, который также находился в доме и, по данным полиции, был партнером по наркосделке.





Двоюродный брат открыл огонь по нападавшим и легко ранил одного из них. Под звуки выстрелов нападавшие покинули квартиру, некоторые из его членов схватили несколько пакетов с частью наркотиков. После их ухода, как видно из дополнительной документации с камер наблюдения, обвиняемые скрылись в разных районах, и в то же время в полицию поступали все новые и новые сообщения от жителей города, которые слышали стрельбу и стали свидетелями другой драки, развернувшейся у дома.



Расследование было поручено сотрудникам полиции Прибрежного округа, в результате чего было составлено обвинительное заключение, которое первоначально было предъявлено трем членам семьи - отцу, сыну и дяде, которые участвовали в задокументированной сделке по продаже наркотиков. С согласия прокуратуры и защитников обвиняемых, было принято решение о признании вины. Соответственно, младший сын отбыл 15 месяцев за решеткой и был оштрафован на триста тысяч шекелей.



С другой стороны, его двоюродный брат был освобожден после трех месяцев заключения. Отец семейства был освобожден после ареста, длившегося всего месяц. Суд также приговорил всех троих к условным срокам заключения. После принятия сделки о признании вины недавно было выдвинуто еще одно обвинение против восьми жителей севера, причастных к нападению, и в ближайшие месяцы суд над ними будет проходить в суде Хайфы.