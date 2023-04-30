



Дожди на севере Израиля, понижение температуры по всей стране



Синоптики сообщают, что сегодня, 29 апреля, погода в Израиле будет прохладной, в северных районах до полудня сохранится дождливая погода. В центральном районе может моросить дождь.



Прогнозируемая температура на сегодня: в Иерусалиме до 16 градусов, в Кацрине 19 градусов, в Нагарии 18 градусов, в Цфате 13 градусов, в Тверии 22 градуса, в Хайфе 18 градусов, в Тайбе 19 градусов, в Ариэле 16 градусов, в Тель-Авиве 20 градусов, в Реховоте 21 градус, в Бейт-Шемеше 21 градус, в Беэр-Шеве 20 градусов и в Эйлате до 27 градусов.



Прогноз на ближайшие дни: в понедельник начнется постепенное потепление, которое будет ощущаться в основном с середины недели. Также сообщается о ливне, который придет в четверг и продлится до утра в пятницу.