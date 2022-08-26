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Дожди и наводнения в Пакистане: погибли больше 900 человек
26.08.2022 04:44 Ольга Белозерова

Дожди и наводнения в Пакистане: погибли больше 900 человек

Эттим летом от проливных дождей и наводнений в Пакистане погибли, по меньшей мере, 903 человека.

Об этом заявила министр по вопросам изменения климата Пакистана Шерри Рехман, сообщает CNN.

По словам Рехман, тысячи людей лишились крова и еды из-за этой "гуманитарной катастрофы". Министр также написала в соцсетях, что среди погибших - 326 детей. 

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, с середины июня в Пакистане от сильных муссонных дождей и наводнений пострадали 2,3 миллиона человек. Было разрушено не менее 95 350 домов.

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