



Дожди и наводнения в Пакистане: погибли больше 900 человек

Эттим летом от проливных дождей и наводнений в Пакистане погибли, по меньшей мере, 903 человека.



Об этом заявила министр по вопросам изменения климата Пакистана Шерри Рехман, сообщает CNN.



По словам Рехман, тысячи людей лишились крова и еды из-за этой "гуманитарной катастрофы". Министр также написала в соцсетях, что среди погибших - 326 детей.



По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, с середины июня в Пакистане от сильных муссонных дождей и наводнений пострадали 2,3 миллиона человек. Было разрушено не менее 95 350 домов.