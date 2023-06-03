



Дождь дает пожарным в Канаде шанс справиться с лесными пожарами

Пожарные в Канаде используют перемену погоды в субботу, чтобы справиться с массивными лесными пожарами в Новой Шотландии.



Премьер-министр Новой Шотландии Тим Хьюстон заявил журналистам, что пожары нанесли "захватывающий дух ущерб" и что долгожданные дожди дают пожарным шанс продвинуться вперед.



Четыре из 14 лесных пожаров в провинции в настоящее время выходят из-под контроля. На сегодняшний день выжжено 89 квадратных миль.



"Всю неделю погода благоприятствовала пожарам, а не пожарным. Мы надеемся, что это скоро изменится", — заявил Хьюстон в пятницу.



Дождь рано утром в субботу дал пожарным возможность перейти от обороны к наступлению, но официальные лица предупредили, что он не изменит ситуацию быстро.



"Этот дождь еще не означает, что мы справились. Но теперь наши бригады пожарных смогут добраться до тех мест, куда мы не могли ступить несколько дней", — заявил журналистам представитель Департамента природных ресурсов Новой Шотландии Дэйв Роквуд.



В настоящее время в департаменте работает около 90 оплачиваемых пожарных, а также 40 муниципальных пожарных-добровольцев и 18 дополнительных сотрудников из других провинций. Тушить огонь помогают водяной бомбардировщик и пять вертолетов.



Около 5 000 человек по-прежнему эвакуированы из своих домов. Более 10 тысяч, эвакуированных в начале недели, уже смогли вернуться домой.



Жители по-прежнему должны предъявлять удостоверения личности при прохождении полицейских контрольно-пропускных пунктов, чтобы вернуться в районы, где приказы об эвакуации были отменены.



Приблизительно 150 домов были уничтожены пожаром вокруг Галифакса, еще 50 сгорели вокруг Шелберна в южной части Новой Шотландии.



"Несмотря на все это отчаяние, ноль смертей, ноль пропавших без вести, ноль серьезных травм. Это многое говорит о профессионализме наших первых респондентов, ведущих реагирование", - заявил Хьюстон, пытаясь найти положительные стороны.



"Никаких потерянных жизней, но абсолютно захватывающее дух количество повреждений и множество перевернутых жизней", - добавил премьер-министр Новой Шотландии.

