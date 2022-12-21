



Дороги превратилась в реки: потоп на севере и в Ха Шарон

В израильских социальных сетях сообщают о сильных наводнениях в Ха Шарон и на севере страны в результате проливных дождей.



После дождей мужчина оказался в ловушке в затопленном убежище в Умм-эль-Фахме и был спасен спасателями. Водитель грузовика был спасен после того, как застрял в огромной луже недалеко от Бака-эль-Гарбия.



21 декабря - первый день зимнего сезона, который принес с собой дожди, невиданные в последнее время.

В социальных сетях публикуются видео наводнений в различных населённых пунктах Израиля.



הצפות: כביש 65 בין צומת משמר הגבול לצומת כרכור (בין פרדס חנה לחריש) מדהים. pic.twitter.com/Ua6wRmqAaD — שלמה ⛈️ מזג אוויר (@MezgAvirIL) December 21, 2022