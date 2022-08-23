Донбасс "в огне": пожар и взрывы на складе РФ в Комсомольском
В сети появилась информация, что на складе БК российских сил в Комсомольском (Донецкая область), произошел пожар и слышны взрывы.
Очевидцы сообщают о "громком гупе, похожем на прилет".
На видео с места событий можно увидеть сильный пожар. Слышны взрывы.
Официально информация о попадании в склад БК пока не была подтверждена.
🔥 Ночью сгорел очередной склад БК у рашистов в городе Комсомольское, Донецкая область.💥💥💥#RussianUkrainianWar pic.twitter.com/aCOBnq1u6P— Північний Українець🎗️ (@WarSvitla) August 23, 2022