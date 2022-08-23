Новости » Происшествия
Донбасс "в огне": пожар и взрывы на складе РФ в Комсомольском
23.08.2022 08:21 Ольга Белозерова

Донбасс "в огне": пожар и взрывы на складе РФ в Комсомольском

В сети появилась информация, что на складе БК российских сил в Комсомольском (Донецкая область), произошел пожар и слышны взрывы.

Очевидцы сообщают о "громком гупе, похожем на прилет". 

На видео с места событий можно увидеть сильный пожар. Слышны взрывы.

Официально информация о попадании в склад БК пока не была подтверждена. 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы