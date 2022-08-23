



Донбасс "в огне": пожар и взрывы на складе РФ в Комсомольском

В сети появилась информация, что на складе БК российских сил в Комсомольском (Донецкая область), произошел пожар и слышны взрывы.



Очевидцы сообщают о "громком гупе, похожем на прилет".



На видео с места событий можно увидеть сильный пожар. Слышны взрывы.



Официально информация о попадании в склад БК пока не была подтверждена.



