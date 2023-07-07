



Домогательства в автобусе в Хадере: продлен арест подозреваемого

Окружной суд Хайфы продлил на 48 часов срок содержания под стражей жителя Джиср аз-Зарка, арестованного 6 июля по подозрению в сексуальных домогательствах к женщине, которая ехала в автобусе в районе Хадеры.



По версии следствия, мужчина сел возле пассажирки, после чего схватил ее за коленку и поцеловал женщину против ее воли.



Подозреваемый отрицает обвинения, приписываемые ему. Он утверждает, что на видеозаписи с места происшествия не он, а другой человек.

