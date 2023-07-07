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Домогательства в автобусе в Хадере: продлен арест подозреваемого
07.07.2023 20:25 Алина Груднева

Домогательства в автобусе в Хадере: продлен арест подозреваемого

Окружной суд Хайфы продлил на 48 часов срок содержания под стражей жителя Джиср аз-Зарка, арестованного 6 июля по подозрению в сексуальных домогательствах к женщине, которая ехала в автобусе в районе Хадеры.

По версии следствия, мужчина сел возле пассажирки, после чего схватил ее за коленку и поцеловал женщину против ее воли.

Подозреваемый отрицает обвинения, приписываемые ему. Он утверждает, что на видеозаписи с места происшествия не он, а другой человек.
 

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