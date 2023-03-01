



Доминиканца, дрейфовавшего в море 24 суток, спас кетчуп

Американский производитель кетчупа компания Heinz подарит лодку человеку, который дрейфовал в море 24 суток и питался кетчупом.

Об этом компания сообщила в заявлении для газеты The Guardian.



Сейчас компания и Франсуа разрабатывают логистические детали получения новой лодки.



В декабре течения в Карибском море унесли парусник доминиканца Элвиса Франсуа, когда он ремонтировал его у острова Синт-Мартен. Человек питался бутылкой кетчупа Heinz, чесночным порошком, кубиками супа марки Maggi и дождевой водой, которую собирал тряпкой. Он также нацарапал слово “HELP“ на корпусе лодки. Франсуа провел в дрейфе всего 24 дня, за это время ему приходилось сливать воду из лодки, чтобы не утонуть.



18 января экипаж контейнеровоза подобрал пострадавшего и доставил его в порт Картахены, где ему выдали справку о здоровье, отметив значительную потерю веса.



После того, как стало известно об этой истории с кетчупом, компания Heinz запустила в социальных сетях флешмоб #FindtheKetchupBoatGuy, чтобы найти Франсуа и подарить ему новую лодку.