Дом главы регионального совета Джулис подвергся обстрелу
Ночью, 25 сентября, дом мэра в друзской деревне Джулис в Западной Галилее подвергся обстрелу.
Также в здание была брошена граната.
Сам глава регионального совета, адвокат Висам Набуани не пострадал. Ранения получили полицейские, охранявшие здание.
Позже начались столкновения из-за спора по поводу права собственности на землю, на которой стоит одна из школ.
תיעוד הירי על בית ראש מועצת ג'וליס הלילה@CBeyar pic.twitter.com/d0f6XFNs6B— כאן חדשות (@kann_news) September 25, 2022