



Дом главы регионального совета Джулис подвергся обстрелу

Ночью, 25 сентября, дом мэра в друзской деревне Джулис в Западной Галилее подвергся обстрелу.

Также в здание была брошена граната.

Сам глава регионального совета, адвокат Висам Набуани не пострадал. Ранения получили полицейские, охранявшие здание.

Позже начались столкновения из-за спора по поводу права собственности на землю, на которой стоит одна из школ.