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Дом главы регионального совета Джулис подвергся обстрелу
25.09.2022 12:04 Алина Груднева

Дом главы регионального совета Джулис подвергся обстрелу

Ночью, 25 сентября, дом мэра в друзской деревне Джулис в Западной Галилее подвергся обстрелу.

 
Также в здание была брошена граната.
 
Сам глава регионального совета, адвокат Висам Набуани не пострадал. Ранения получили полицейские, охранявшие здание. 
 
Позже начались столкновения из-за спора по поводу права собственности на землю, на которой стоит одна из школ. 

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