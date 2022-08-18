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"Документы" по переименованию улиц в Варшаве – фейк
18.08.2022 21:08 Юлия Фрилис

"Документы" по переименованию улиц в Варшаве – фейк

МИД Польши сообщает, что письма, которые распространяют от их имени и имени украинского МИД, – это подделка.

Речь идет о "документе", в котором Украина якобы "просит Польшу назвать улицу в Варшаве в честь Степана Бандеры, мотивируя это тем, что там расположено посольство России".

"Фейкову информацию распространил в Telegram пророссийский активист, который также распространял контент о якобы депортации украинцев из Польши", – отметили в польском МИД.

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