



"Документы" по переименованию улиц в Варшаве – фейк

МИД Польши сообщает, что письма, которые распространяют от их имени и имени украинского МИД, – это подделка.



Речь идет о "документе", в котором Украина якобы "просит Польшу назвать улицу в Варшаве в честь Степана Бандеры, мотивируя это тем, что там расположено посольство России".



"Фейкову информацию распространил в Telegram пророссийский активист, который также распространял контент о якобы депортации украинцев из Польши", – отметили в польском МИД.