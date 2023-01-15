



Доказательная база найдена: Шаю Авиталю предъявят обвинения

Районное управление полиции Тель-Авива объявило о завершении расследования двух жалоб, послуживших основанием для запроса об экстрадиции в Израиль модельного агента Шая Авиталя.



Как сообщает "Аруц Шева", в ходе расследования была найдена доказательная база совершения сексуальных преступлений в отношении двух заявителей, один из которых на момент совершения преступления был несовершеннолетним.



Расследование в отношении остальных жалоб продолжается.



На прошлой неделе Авиталь предстал перед судьей на очередном слушании по вопросу о продлении срока его содержания под стражей. Тогда было подано заявление прокурора о намерении завтра предъявить Авиталю обвинения, а также ходатайство о заключении его под стражу до окончания разбирательства.