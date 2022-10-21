



Дочерняя компания TikTok собиралась отслеживать геолокацию американцев

Проект, порученный команде под руководством Пекина, предполагал доступ к данным о геолокации с устройств некоторых пользователей в США без их ведома или согласия.



Согласно материалам, полученным Forbes, китайская команда ByteDance, материнской компании TikTok, планировала использовать приложение TikTok для отслеживания личного местоположения некоторых конкретных американских граждан .



Команду проекта мониторинга — отдел внутреннего аудита и контроля рисков ByteDance — возглавляет исполнительный директор из Пекина Сун Е, который подчиняется соучредителю и генеральному директору ByteDance Рубо Ляну.



Команда в основном проводит расследования потенциальных неправомерных действий нынешних и бывших сотрудников ByteDance. Но как минимум в двух случаях команда внутреннего аудита также планировала собрать данные TikTok о местонахождении гражданина США, который никогда не имел трудовых отношений с компанией, свидетельствуют материалы. Из материалов неясно, действительно ли собирались данные об этих американцах, однако планировалось, что пекинская команда ByteDance получит данные о местоположении с устройств пользователей в США.



Представитель TikTok Морин Шанахан заявила, что TikTok собирает приблизительную информацию о местоположении на основе IP-адресов пользователей, "помимо прочего, помогая показывать релевантный контент и рекламу пользователям, соблюдать применимые законы, а также обнаруживать и предотвращать мошенничество и недостоверное поведение".



Но материалы, рассмотренные Forbes, указывают на то, что команда внутреннего аудита ByteDance планировала использовать эту информацию о местоположении для наблюдения за отдельными американскими гражданами, а не для таргетированной рекламы или каких-либо других целей. Forbes не раскрывает характер и цель запланированной слежки, на которую ссылаются в материалах, в целях защиты источников.



TikTok и ByteDance не ответили на вопросы о том, преследует ли Служба внутреннего аудита конкретно каких-либо членов правительства США, активистов, общественных деятелей или журналистов.

