



Дочь Юрия Волкова: Я узнала подозреваемого, он угрожал моему другу

Дочь убитого в Холоне Юрия Волкова рассказала: "Я знала подозреваемого, он угрожал моему хорошему другу".



Дарья Волкова рассказала, что когда Ади Мизрахи, которого подозревают в убийстве ее отца в Холоне, было 16 лет - он угрожал одному из ее друзей: "Наш знакомый - не из самых приятных". В ходе дискуссии она сдержалась: "Я хотела спросить его - "Ты меня не узнаешь?"



Срок содержания Мизрахи под стражей был продлен, представитель полиции заявил: "Есть значительное развитие событий". Полицейские объяснили: “Несмотря на то, что Мизрахи решил сохранить свое право хранить молчание на видео видно, что он достал нож из пояса брюк, поэтому его версия, мягко говоря, неверна. Это отвертка с острым концом".



Судья отметил, что обоснованное подозрение было и остается высоким, и постановил продлить срок содержания подозреваемого под стражей до 12 декабря.

