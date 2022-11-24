



Дочь убитого в Холоне: нападавший кричал половину на арабском половину на иврите

Дарья Волкова, дочь убитого 23 ноября в Холоне водителем мопеда Юрия Волкова, рассказала о произошедшем в интервью каналу КАН.



Дарья сказала: "Мой отец - герой. Он спас маму, прикрыв ее собой. Водитель мотоцикла я не знаю точно, не хочу наговаривать, но он видимо, пытался их сбить на первом пешеходном переходе. Моя мама пыталась его снять, чтобы сообщить полиции о хулиганстве на дорогах. Он увидел это, и потребовал от мамы стереть фотографии. Мама согласилась, но тот к ней приблизился. Мой папа увидел это, подбежал к маме и сказал ему: Езжай, езжай, все хорошо! Но это не понравилось водителю, который орал на мою маму наполовину на иврите, наполовину на арабском. И он просто выхватил нож и ударил его в сердце - и просто исчез, и до настоящего момента его ищут”.

