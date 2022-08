Взорвана машина с дочерью идеолога российского фашизма Александра Дугина

Lots of strange murders in ruZzia in the last decades. Kremlin kills both its enemies & its allies.Daria Dugina joins the club.

And no, it wasnt UA.

For assassination targets UA has other priorities.