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Дочь солиста На-На отравилась антидепрессантами
19.12.2022 10:13 Аркадий Бочаровский

Дочь солиста На-На отравилась антидепрессантами

Вчера стало известно, что 22-летняя дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алена находится в реанимации и подсоединена к ИВЛ Сегодня озвучена причина трагедии.

По сообщению starhit.ru, наследница артиста отравилась антидепрессантами. Еще недавно Алена боролась с перепадами настроения при помощи препаратов и, по всей видимости, случилась передозировка.

В критическом состоянии дочь Политова обнаружил ее супруг, он и вызвал скорую.

Сам Владимир Политов в курсе произошедшего. Вчера артист рассказал в беседе с журналистами, что посетит наследницу сегодня примерно в обед.
Пока Алена находится в реанимации

Напомним, Алена появилась на свет в первом браке солиста группы «На-На». После разрыва бывшая супруга певца забрала дочь с собой в Индию и при этом не запрещала Политову видеться с ребенком.

Какое-то время Алена жила с родительницей в Германии, сейчас же она замужем и проживает в Москве.

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