



Дочь солиста На-На отравилась антидепрессантами

Вчера стало известно, что 22-летняя дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алена находится в реанимации и подсоединена к ИВЛ Сегодня озвучена причина трагедии.



По сообщению starhit.ru, наследница артиста отравилась антидепрессантами. Еще недавно Алена боролась с перепадами настроения при помощи препаратов и, по всей видимости, случилась передозировка.



В критическом состоянии дочь Политова обнаружил ее супруг, он и вызвал скорую.



Сам Владимир Политов в курсе произошедшего. Вчера артист рассказал в беседе с журналистами, что посетит наследницу сегодня примерно в обед.

Пока Алена находится в реанимации



Напомним, Алена появилась на свет в первом браке солиста группы «На-На». После разрыва бывшая супруга певца забрала дочь с собой в Индию и при этом не запрещала Политову видеться с ребенком.



Какое-то время Алена жила с родительницей в Германии, сейчас же она замужем и проживает в Москве.