



Дочь солиста группы На-На в коме, лежит в реанимации

Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ.



По информации 5-tv.ru, 22-летняя Алена находится в тяжелом состоянии. Некоторое время назад ее доставили из дома в отделение реанимации одной из московских больниц.



После развода родителей девушка переехала с матерью в Германию. В конце 2016 года она решила вернуться к отцу в Москву и продолжить обучение в России. Специально для любимой дочери, как сообщалось в СМИ, Владимир Политов даже приобрел отдельную квартиру.