Дочь покойного президента Ирана приговорена к тюрьме

Дочь покойного президента Ирана Али Акбара Хашеми Рафсанджани приговорена к пяти годам тюрьмы за участие в протестах.



По словам ее адвоката, активистка за права женщин Фаизех Хашеми была арестована 27 сентября.



Бывшую журналистку обвинили в "пропаганде" и действиях против общественного порядка и национальной безопасности.



Хашеми неоднократно в прошлом арестовывали за активную поддержку реформ в Иране и критику деятельности режима в отношении прав женщин.



