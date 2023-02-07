



Дочь известного израильского актера: мой любовник угрожал увезти меня в Рамаллу

Дочь известного израильского актера, сегодня подала в мировой суд Реховота заявление о выдаче ордера на выселение своего партнера, жителя территорий, после того, как, по ее утверждению, он избил ее и даже угрожал похитить в Рамаллу.



Дочь актера, девушка в возрасте двадцати лет , живет в одном из поселений в центре страны, познакомилась с А. во время работы на одной из бензоколонок в этом районе. "Он получил мой телефон от одного из сотрудников. Он начал говорить со мной, а я с самого начала не хотела. Мы стали разговаривать часами, и я уходила спать к нему домой", - сказала она в суде.



По ее словам, однажды ночью он поднял на нее руку. "Это было в прошлое воскресенье рано утром. Я спала. У него был будильник. Я разбудила его, и он дал мне пощечину. Он знает, где я живу, я пошла подавать на него жалобу в полицию", - отметила она. "Я боюсь, что он что-нибудь со мной сделает. Полиция не выдала мне ордер, но посоветовала прийти в суд и подать жалобу".



"Он погнался за мной, я ушла. Он угрожал мне, что если я расскажу, он не будет со мной разговаривать. Он очень опасный человек. Я испытала насилие с его стороны. Я боюсь, что он попытается похитить меня в Рамаллу. Он несколько раз говорил, что привезет меня в Рамаллу", - сказала она. Она также добавила, что сначала простила его за этот инцидент, хотя и не должна была.



Суд, рассматривавший ходатайство в одностороннем порядке, решил удовлетворить его. Судья выдал запретительный ордер , запрещающий ему вступать в любой контакт, прямой или косвенный, или приближаться к дочери актера на расстояние до 100 метров. На следующей неделе состоится обсуждение статуса обеих сторон.